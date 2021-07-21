В МВД назвали причину аварии на РовноАзот

Предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.

Министр внутренних дел Денис Монастырский на заседании правительства в среду, 21 июля, назвал предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно. Это несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

По его словам, предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.

«Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии», – заявил Монастырский.

Напомним, что накануне в Ровно произошел взрыв на химзаводе. В РовноАзот разгерметизировался трубопровод в цеху производства азотной кислоты, в результате чего произошел выброс нитрозных газов.

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