В Украине планируют выпускать водородные автомобили
Соответствующий документ позволит не только импортировать водородные авто, но и наладить их производство в Украине.
В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит в Украине наладить производство автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде.
Соответствующий приказ Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам.
«Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, поскольку имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду», – подчеркнули в пресс-службе.
Документ позволит ввести не только возможность импорта водородных авто в стране, но и наладить их производство в Украине. Это может быть толчком для дальнейшего развития водородных технологий, подчеркнули в министерстве.
Отсрочка требований введена для того, чтобы поддержать национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей.
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