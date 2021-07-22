Что ждет работающих неофициально – Кабмин

Сейчас в стране около 3,3 млн неформально занятых работников, им придется ждать пенсии дольше.

Неофициальное трудоустройство приведет к тому, что около полумиллиона украинцев выйдут на пенсию на 1-5 лет позже сверстников из-за нехватки необходимого страхового стажа. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30.

По ее словам, в Украине насчитывается порядка 3,3 млн неформально занятых работников. Еще 6,3 млн человек по разным причинам не входят в состав рабочей силы (в том числе, студенты и пенсионеры). 2,3 млн человек заняты «домашними обязанностями» и фактически не участвуют в рынке труда. Из них 2 млн человек – женщины.

«Неформальная занятость создает для таких граждан своеобразную ловушку. Им может не хватить страхового стажа, требования относительно которого были установлены в 2017 году, для своевременного выхода на пенсию», – отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что если ситуация с официальной занятостью не изменится, то, согласно данным Всемирного банка, до 20% украинских пенсионеров старше 65 лет в будущем не будут иметь права на страховую пенсию. Им нужна будет отдельная социальная помощь от государства, добавила министр.

«Это усиливает неравенство в обществе и создает риски бедности среди людей пожилого возраста, – сказала Глава Минсоцполитики. Она добавила, что особенно это касается женщин, которые, как правило, получают более низкую зарплату, но при этом имеют большую продолжительность жизни по сравнению с мужчинами.

Тэги: Кабмин, пенсия, неофициальные сотрудники