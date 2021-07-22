РФ подала жалобу на Украину в ЕСПЧ из-за русского языка и Донбасса

Россия подала первую межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Украину, тогда как Украина подала уже девять таких жалоб на Россию.

В МИД России заявили, что жалоба в ЕСПЧ против Украины назревала давно, Киев не оставил Москве выбора. Об этом говорится в заявлении на сайте дипведомства в четверг, 22 июля.

«Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка в Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций», – заявили в ведомстве.

«Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17. Все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы», – напомнили в МИД РФ.

Там утверждают, что РФ имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка.

Москва ожидает беспристрастного и неполитизированного отношения суда к жалобе, а также досконального исследования судом представленных государством-истцом материалов и доказательств».

Отметим, с момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано менее 30 межгосударственных жалоб. Против России подано четыре такие жалобы от Грузии и девять от Украины.

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