В РФ оценили ущерб от водной блокады Крыма
Ущерб от перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому канала в России оценивают в 1,4 триллиона рублей.
В межгосударственной жалобе России против Украины в ЕСПЧ указана сумма ущерба, в которую РФ оценивает так называемую водную блокаду аннексированного Крыма. Жалоба опубликована на сайте Генпрокуратуры РФ в четверг, 22 июля.
Один из пунктов жалобы касается перекрытия Северо-Крымского канала, ущерб от которого в РФ оценивают в 1,4 триллиона рублей.
«По оценкам рабочей группы «Государственного Совета» Республики Крым, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала, составляет 819,52 миллиардов рублей, в том числе по отрасли Коммунальное хозяйство – 420 миллиардов рублей, по отрасли Водное хозяйство – 104,58 миллиардов рублей, по отрасли Сельское хозяйство и рыболовство – 277,6 миллиардов рублей, по отраслям Воспроизводство минерально-сырьевой базы и Лесное хозяйство – 17,34 миллиардов рублей.
Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 миллиардов рублей», – говорится в заявлении.
В Генпрокуратуре РФ водную блокаду называют «широкомасштабным нарушением прав», закрепленных Европейской конвенцией о правах человека, «в отношении 2,5 миллионов постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан России и других государств, в том числе Украины».
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