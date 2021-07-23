США нанесли несколько ракетных ударов по целям в Афганистане

Таким образом США поддержали афганские правительственные силы, которые борются с повстанцами «Талибана».

Авиаудары демонстрируют намерения США продолжать поддержку афганских войск с помощью авиации, базирующейся за пределами страны, по крайней мере до завершения вывода американских военных из страны, запланированного на 31 августа. Администрация Байдена не сообщила, будет продолжать такую поддержку после завершения вывода.

Представитель Пентагона Джон Кирби отказался привести детали воздушного удара в районе Кандагара.

«За последние несколько дней мы провели несколько авиаударов, чтобы поддержать Национальные вооруженные силы Афганистана», – сказал Кирби.

Другой офицер Пентагона уточнил, что в среду и четверг США нанесли более четырех авиаударов в поддержку афганских сил. По меньшей мере два удара имели целью уничтожение военной техники, артиллерии и транспортного средства, которые «Талибан» забрал у афганских войск.

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