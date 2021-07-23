В Афганистане были убиты более 100 мирных жителей
Афганское правительство обвинило в гибели людей боевиков радикального движения «Талибан», которые контролируют район Спин-Болдак.
На юге Афганистана неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар. Об этом накануне сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.
«Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», – рассказал представитель МВД Мирваис Станекзай.
Афганское правительство обвинило в гибели людей боевиков радикального движения «Талибан», которые контролируют этот район. В свою очередь представитель талибов Забиулла Муджахед отверг эти обвинения.
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