Возвращение красных зоны – вопрос времени
Штамм дельта распространяется и только вопрос времени, когда он приобретет массовый характер в Украине, считает Кузин.
Возвращение красной зоны и жетских карантинных ограничений в Украине неизбежно, считает главный санврач Игорь Кузин. Чего ждать украинцам от пандемии он рассказал в эфире 1+1.
«В красную зону, я уверен, точно вернемся, это вопрос времени», – сказал он.
Причиной тому будет штамм дельта, говорит Кузин.
«Ковид не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм дельта. Уже почти сто стран отчитывается, что дельта-штамм вызывает большие и очень большие вспышки», – добавил он.
В связи с этим санврач посоветовал всем сделать прививки от коронавируса, чтобы на осень иметь защиту от тяжелого течения болезни.
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