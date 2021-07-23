Возвращение красных зоны – вопрос времени

Штамм дельта распространяется и только вопрос времени, когда он приобретет массовый характер в Украине, считает Кузин.

Возвращение красной зоны и жетских карантинных ограничений в Украине неизбежно, считает главный санврач Игорь Кузин. Чего ждать украинцам от пандемии он рассказал в эфире 1+1.

«В красную зону, я уверен, точно вернемся, это вопрос времени», – сказал он.

Причиной тому будет штамм дельта, говорит Кузин.

«Ковид не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм дельта. Уже почти сто стран отчитывается, что дельта-штамм вызывает большие и очень большие вспышки», – добавил он.

В связи с этим санврач посоветовал всем сделать прививки от коронавируса, чтобы на осень иметь защиту от тяжелого течения болезни.

Тэги: карантин, ограничения, красные штаны