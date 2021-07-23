Песков рассказал, от чего зависит транзит газа РФ
На переговоры по транзите российского газа через территорию Украины будут влиять процессы декарбонизации и уровень спроса в Европе.
Дальнейший транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от процессов декарбонизации и спроса в Европе. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
«Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем», – сказал Песков.
Он также рассказал, что президент РФ Владимир Путин говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о транзите газа и Северном потоке-2.
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Лидеры проговаривают вопросы концептуально, рамочно и излагают свое понимание в целом, а далее настанет очередь для экспертного уровня.
На переговорах в Женеве лидерам РФ и США удалось понять, где можно взаимодействовать, а где пока не получится это сделать, говорит Песков.
Песков заявил, что не слышал опровержений из других стран того, что рассказали в Минске о причинах посадки самолета.