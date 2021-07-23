Песков рассказал, от чего зависит транзит газа РФ

На переговоры по транзите российского газа через территорию Украины будут влиять процессы декарбонизации и уровень спроса в Европе.

Дальнейший транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от процессов декарбонизации и спроса в Европе. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем», – сказал Песков.

Он также рассказал, что президент РФ Владимир Путин говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о транзите газа и Северном потоке-2.

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