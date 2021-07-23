Зеленский ввел ряд санкций СНБО
Под санкции попали руководители российской компании Wildberries, гражданка Франции, проживающая в Донецке, и «представительство ДНР» во Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета нацбезопасности и обороны против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его основателей и руководителей. Также санкции введены против «представительства ДНР» во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В частности санкции введены против российского ООО Вайлдберриз (Wildberries), его отделений в Польше, Беларуси, Украине, Армении и других странах.
Санкции подразумевают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе блокирование сайта Wildberries.
Под санкции попали четверо руководителей компании, чьи активы будут заблокированы.
Также санкции введены против французской организации Официальный Репрезентационный центр «Донецкой народной республики» во Франции и ее основателя, гражданина Франции Фаяра Жераля-Юбера.
В санкционный список попала и Ассоциация представительства «Донецкой народной республики» во Франции.
Под санкции попала и гражданка Франции Неан Кристель, которая, как отмечается, проживает в Донецке и является основательницей Международного пресс-центра Doni.
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