Во Львове демонтировали еще один «символ коммунизма»
Во Львове демонтировали две последние бронзовые фигуры местного Монумента славы. Как и предыдущие элементы монумента, их направили в музей «Территория террора».
Этот монумент, по оценке Украинского института национальной памяти, не подпадал под действие закона о декоммунизации, не состоял ни на одном балансе. Поэтому городской совет принял решение по его окончательному демонтажу, заявив, что «это символ коммунизма».
Ансамбль Монумента боевой славы советских Вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе. Открыли монумент в 1970 году. Он состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы с большими рельефами из кованой меди.
На месте Монумента славы планируют обустроить музей украинского воина.
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