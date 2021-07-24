Во Львове демонтировали еще один «символ коммунизма»

Во Львове демонтировали две последние бронзовые фигуры местного Монумента славы. Как и предыдущие элементы монумента, их направили в музей «Территория террора».

Этот монумент, по оценке Украинского института национальной памяти, не подпадал под действие закона о декоммунизации, не состоял ни на одном балансе. Поэтому городской совет принял решение по его окончательному демонтажу, заявив, что «это символ коммунизма».

Ансамбль Монумента боевой славы советских Вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе. Открыли монумент в 1970 году. Он состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы с большими рельефами из кованой меди.

На месте Монумента славы планируют обустроить музей украинского воина.

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