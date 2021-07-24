Белорусские власти намерено заражают политзаключенных коронавирусом

Об этом на пресс-конференции в Сейме Литвы рассказала Александра Логвинова, руководитель отдела внешних связей Офиса Светланы Тихановской.

«По словам многих вышедших из застенков, к ним в камеры намеренно помещали зараженных людей. Регулярно заключенным не передаются лекарства, избитых людей могут поместить в маленькую камеру, где они даже не смогут лечь, и держать там сутками без обработки и перевязки ран», – рассказала Логвинова.

Она добавила, что заключенные не имеют возможности получить помощь от гражданских врачей. Логвинова напомнила, что обстоятельства смерти Витольда Ашурка до сих пор неизвестны. Его тело отдали родственникам с перемотанной головой, объяснив это тем, что он якобы расшибся.

Команда Тихановской призвала международные организация Красный Крест и «Врачей без границ» делегировать своих представителей в ЦИП, ИВС и тюрьмы Беларуси. Логвинова надеется, что давление международных партнеров и публикации в СМИ смогут «воздействовать на режим».

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