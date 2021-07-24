Белорусские власти намерено заражают политзаключенных коронавирусом
Об этом на пресс-конференции в Сейме Литвы рассказала Александра Логвинова, руководитель отдела внешних связей Офиса Светланы Тихановской.
«По словам многих вышедших из застенков, к ним в камеры намеренно помещали зараженных людей. Регулярно заключенным не передаются лекарства, избитых людей могут поместить в маленькую камеру, где они даже не смогут лечь, и держать там сутками без обработки и перевязки ран», – рассказала Логвинова.
Она добавила, что заключенные не имеют возможности получить помощь от гражданских врачей. Логвинова напомнила, что обстоятельства смерти Витольда Ашурка до сих пор неизвестны. Его тело отдали родственникам с перемотанной головой, объяснив это тем, что он якобы расшибся.
Команда Тихановской призвала международные организация Красный Крест и «Врачей без границ» делегировать своих представителей в ЦИП, ИВС и тюрьмы Беларуси. Логвинова надеется, что давление международных партнеров и публикации в СМИ смогут «воздействовать на режим».
Новости по теме
Об этом сообщается в совместном заявлении представительства ЕС в Беларуси, посольств стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, США и Японии.
Прошение об освобождении на имя Лукашенко предлагают написать, в частности, в исправительной колонии №3 (в поселке Витьба).
Первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич умер от коронавируса. Ему было 84 года.