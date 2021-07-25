НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
06:29 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Никарагуа задержали семь кандидатов в президенты

Силовики задержала оппозиционного политика Ноэля Хосе Видаурре, который планировал принять участие в выборах президента.

Нынешний президент Никарагуа Даниэль Ортега планирует баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд

Его обвиняют в государственной измене.

Видаурре планировал участвовать в выборах от оппозиционной партии Альянс граждан за свободу.

Как сообщает агентство ЭФЭ, с учетом Видаурре в Никарагуа были задержаны уже семь кандидатов в президенты, в том числе дочь бывшего президента страны Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, считается фаворитом предвыборной гонки. Голосование состоится 7 ноября.

Отметим, что нынешний президент Никарагуа Даниэль Ортега планирует баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего Сандинистского фронта национального освобождения.

Источник:
Тэги: выборы президента
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В Иране на выборах президента победил консерватор

В Иране на выборах президента побеждает консервативный глава судебной власти страны Ибрагим Раиси.

Большинство украинцев не поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 27 мая – 1 июня.

ЕС не признал победу Асада на выборах в Сирии

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Сирии, победу на которых, согласно официальным данным, вновь одержал Башар Асад.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com