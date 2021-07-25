В Никарагуа задержали семь кандидатов в президенты

Силовики задержала оппозиционного политика Ноэля Хосе Видаурре, который планировал принять участие в выборах президента.

Нынешний президент Никарагуа Даниэль Ортега планирует баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд



Его обвиняют в государственной измене.

Видаурре планировал участвовать в выборах от оппозиционной партии Альянс граждан за свободу.

Как сообщает агентство ЭФЭ, с учетом Видаурре в Никарагуа были задержаны уже семь кандидатов в президенты, в том числе дочь бывшего президента страны Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, считается фаворитом предвыборной гонки. Голосование состоится 7 ноября.

Отметим, что нынешний президент Никарагуа Даниэль Ортега планирует баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего Сандинистского фронта национального освобождения.

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