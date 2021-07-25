В Раде предложили лишать гражданства за российский паспорт
Авторами документа являются три парламентария – Николай Княжицкий, Наталья Пипа и Оксана Савчук.
Украинские нардепы предложили Верховной Раде автоматически лишать гражданства Украины лиц, которые добровольно получили российский паспорт. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.
Так, Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно автоматического лишения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора – Российской Федерации зарегистрирован 23 июля.
Его авторами являются три парламентария – Николай Княжицкий (фракция Европейская солидарность), Наталья Пипа (Голос) и Оксана Савчук (внефракционная).
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