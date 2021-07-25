Известны направления для выезда украинцев

За первые шесть месяцев 2021 года украинцы чаще всего выезжали в Польшу – свыше 1,9 млн человек.

На государственной границе Украины отмечается существенный рост количества поездок граждан в некоторые страны. Также увеличивается и объем прибытия в Украину иностранцев, сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 25 июля.

Указано, что за первые шесть месяцев 2021 года украинцы чаще всего выезжали в Польшу – свыше 1,9 млн человек. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с первым полугодием 2020 года – ред.) заняла Турция – 774,5 тысяч граждан. Третье место с двойным приростом и общим количеством более чем 705 тысяч поездок граждан Украины занял Египет.

Что касается иностранцев, которые посещали Украину за первые шесть месяцев текущего года, то наибольший прирост продемонстрировала Турция (+29% к показателю аналогичного периода прошлого года). На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, но показательным по сравнению, является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го.

Тэги: Польша, иностранцы, Госпогранслужба, выезд украинцев