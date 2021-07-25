МОЗ рассматривает введение привилегий для вакцинированных украинцев
Минздрав рассматривает возможность использования «внутреннего» сертификата вакцинации во время локдауна.
Миниздрав рассматривает введение привилегий для вакцинированных от COVID-19, но решение должен утвердить Кабмин. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Апостроф в воскресенье, 25 июля.
«Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании «внутреннего» ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія, который подтверждает факт прививки от COVID-19″, – сказал Кузин.
Он добавил, что на карантине люди, получившие прививку, смогут посещать различные заведения.
«Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привиты от COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан», – резюмировал Кузин.
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