Беларусь возглавила рейтинг стран по числу заключенных

Представители Стамбульской Академии уголовного права проанализировали статистику о количестве людей за решеткой на сто тысяч населения в разных странах Европы.

Согласно исследованию, Беларусь – первая в Европе в этом списке. На каждые 100 тысяч человек там приходится 354 заключенных. На второе место вышла Турция (335), на третье – Россия (331).

Согласно информации Академии уголовного права, минимальное количество заключенных среди европейских стран в Исландии (33) и Норвегии (49).

В Украине этот показатель составляет 148 заключенных на 100 тыс. населения. В соседних Польше – 181, Венгрии – 169, Румынии – 116, Молдове – 182, Словакии – 190.

В Монако всего 21 заключенных, а Сан-Марино – шесть человек находятся за решеткой. Ни одного заключенного нет в Ватикане.

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