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06:47 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США за неделю погибли в перестрелках более 400 человек

За прошедшую неделю с 17 по 23 июля полиция зафиксировала 915 инцидентов со стрельбой. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что таким образом в США преступления, связанные с применением оружия, происходили каждые 12 минут.

“В результате этих инцидентов погибли по меньшей мере 430 человек, ранения получили 1 007 человек”, – сообщает организация Gun Violence Archive.

Отмечается, что в 2020 году в результате огнестрельных ранений в США погибли 43 тысячи человек. В 2021 году уже зафиксировано свыше 25 тысяч летальных исходов из-за стрельбы.

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Тэги: США, перестрелка
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