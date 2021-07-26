Путин наградил своего друга орденом
Президент России наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени бизнесмена Юрия Ковальчука.
Ковальчук, входящий в составленный Forbes список богатейших людей России на 47-м месте с состоянием более 3 миллиардов долларов, назван в указе общественным деятелем из Санкт-Петербурга. Награду он получил «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым». Компании Ковальчука владеют в аннексированном Крыму, в частности, винзаводами «Массандра» и «Новый свет» и рядом туристических объектов.
Ковальчук – давний знакомый и друг президента России. В 1990-е он вместе с Путиным и ещё рядом лиц из его окружения учредил кооператив «Озеро» в Ленинградской области. Его название стало нарицательным, поскольку многие из учредителей после прихода Путина к власти существенно разбогатели или стали высокопоставленными чиновниками.
Ковальчук один из главных акционеров банка «Россия», в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, и банк, и Ковальчука включили в санкционный список США. В заявлении Министерства финансов США говорилось, что он является «личным кассиром» Владимира Путина.
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