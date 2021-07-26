Генпрокуратура Украины расследует загадочную смерть митрополита УПЦ МП в Луганске
Соответствующая информация, опубликованная в средствах массовой информации, будет проверена в ходе досудебного расследования.
Генеральная прокуратура Украины пообещала проверить факты возможной насильственной смерти митрополита УПЦ МП Митрофана в оккупированном Луганске. Такой вывод следует из ответа на информационный запрос «Главкома».
«Соответствующая информация, опубликованная в средствах массовой информации, будет проверена в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по фактам совершения преступлений участниками не предусмотренных законом вооруженных формирований ЛНР», – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что 18 июня в Луганске умер управляющий Луганской епархии УПЦ Московского патриархата митрополит Митрофан. «Главком» опубликовал выводы судебно-медицинской экспертизы, которую выдали покойному в так называемой ЛНР. В них говорится о том, что умер митрополит вследствие травмы головы.
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