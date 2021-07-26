НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Религия
08:14 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Генпрокуратура Украины расследует загадочную смерть митрополита УПЦ МП в Луганске

Соответствующая информация, опубликованная в средствах массовой информации, будет проверена в ходе досудебного расследования.

Генеральная прокуратура Украины пообещала проверить факты возможной насильственной смерти митрополита УПЦ МП Митрофана в оккупированном Луганске. Такой вывод следует из ответа на информационный запрос «Главкома».

«Соответствующая информация, опубликованная в средствах массовой информации, будет проверена в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по фактам совершения преступлений участниками не предусмотренных законом вооруженных формирований ЛНР», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что 18 июня в Луганске умер управляющий Луганской епархии УПЦ Московского патриархата митрополит Митрофан. «Главком» опубликовал выводы судебно-медицинской экспертизы, которую выдали покойному в так называемой ЛНР. В них говорится о том, что умер митрополит вследствие травмы головы.

Источник:
Тэги: УПЦ МП, Луганск
Код блока:
Loading...

Новости по теме

УПЦ МП проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси

Украинская православная церковь Московского патриархата во вторник, 27 июля, проведет в Киеве крестный ход по случаю Дня крещения Руси, во время которого центр Киева будет перекрыт.

В УПЦ МП пожаловались ОБСЕ на «преследование» верующих в Украине

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент рассказал представителям миссии ОБСЕ в Украине о «преследовании» верующих их церкви.

В Одессе УПЦ МП устроила крестный ход, спровоцировав транспортный коллапс

Огромный затор на Объездной дороге образовался утром 8 июля из тысячи паломников, идущих по проезжей части. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики «скорой».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com