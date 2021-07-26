На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли

Плантация конопли тщательно обрабатывалась и охранялась. Вдоль грядок было проложено капельное орошение.

В Херсонской области на территории Чаплынской территориальной общины оперативники уголовного розыска полиции обнаружили земельный участок площадью один гектар с посевами конопли. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи села Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники.

Вдоль грядок с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. Для выявления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню с вооруженным охранником.

Правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к выращиванию конопли в большом количестве. Всего было изъято 34 700 кустов наркосодержащих растений.

Полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, подозреваемых в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений.

Продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия. Устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья.

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