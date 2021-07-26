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06:00 27 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украину ждет новая COVID волна

Новая волна заболеваемости коронавирусом начнется ближе к осени, считают в ВОЗ. Это связывают с распространением штамма Дельта.

Новая волна коронавируса в Украине начнется в ближайший месяц и продлится до зимы. Такой прогноз дал глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет УНИАН.

Он призвал вакцинироваться, пока в Украине широко не распространился штамм Дельта.

«Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение Дельта, меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», – считает представитель ВОЗ.

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Тэги: воз, вакцинация, covid-19, локдаун
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