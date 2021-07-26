Российский газ – геополитическое оружие – Ветренко

Если заявления Германии и РФ о СП-2 только для дополнительных объемов газа были честными, то поставки для европейских покупателей и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам, считает глава Нафтогаза.

Заявление Газпрома о том, что продолжение транзита через Украину после 2024 года ставится в зависимость от приобретения у него компаниями из Европы дополнительных объемов ресурса по новым контрактам, является подтверждением использования российским монополистом газа как геополитического оружия против Украины и ЕС. Об этом написал глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «если заявления Германии и России о строительстве Северного потока-2 только для дополнительных объемов были честными», то объемы европейских покупателей газпромовского газа и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам.

«Самой лучшей гарантией, что так и будет, является перенесение точек передачи газа по этим текущим контрактам на границу Украина-РФ, чтобы потом покупатели газпромовского газа из ЕС сами бронировали транзит через Украину», – отметил глава Нафтогаза, уверив в предоставлении таким покупателям конкурентных условий.

Он обратил внимание, что Газпром до сих пор не создал на своей электронной платформе точку передачи газа на границе Украина-РФ, а также не предоставил другим экспортерам из Центральной Азии и РФ пользоваться своей газотранспортной системой для экспорта газа в европейские страны через Украину, выразив в связи с этим сомнения в намерениях Газпрома продавать дополнительные объемы ресурса в Европу через Украину.

«Действительно хотите продавать дополнительные объемы в Европу? Тогда почему не делаете этого? Напомню, что Газпром на 2021 год забронировал для транзита через Украину на 25 млрд куб. м меньше, чем на 2020 год. Так продавайте европейским компаниям для транзита в Европу эти 25 млрд куб. м на границе РФ-Украина!», – призвал Витренко.

Глава НАК подчеркнул, что ответы на эти вопросы Украина ожидает от России в ближайшее время и рассчитывает, что их учтут немецкие и американские партнеры, «когда будут определять, использует ли Кремль Северный поток-2 как геополитическое оружие и нужно ли его останавливать».

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