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Главная » Украина » Политика
16:00 27 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На борьбу с COVID нужно дополнительно до 10 млрд

В зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом дополнительно понадобится от 5 до 10 миллиардов гривен.

Для борьбы с коронавирусом до конца года необходимо дополнительно выделить 5-10 миллиардов гривен. Об этом заявила во вторник, 27 июля, заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Анна Фенчак.

«Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре… При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия»,- сказала она.

Фенчак напомнила, что из взятых 6,5 млрд грн из Программы медгарантий на вакцинацию было возвращена только половина средств.

Отметим, за пять месяцев 2021 года на борьбу с коронавирусом потратили 19,5 млрд грн.

Всего в 2021 году на борьбу с коронавирусом предусмотрено более 33 млрд грн. Больше всего, 15,4 млрд грн, направлены на программы медгарантий по стационарную медицинскую помощь и на оплату услуг медицинских учреждений по вакцинации.

По данным Кабмина, в прошлом году были использованы 67 млрд грн из 78 млрд грн, которые распределил Кабмин из Фонда борьбы с COVID-19.

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Тэги: вакцинация, covid-19, программа медгарантий
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