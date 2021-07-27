Кличко заявил, что Киев единственный выполняет план вакцинации
С начала процесса иммунизации в Киеве сделано более 745 тысяч прививок. Показатель в столице вдвое выше, чем по Украине.
Киев единственный среди регионов Украины выполняет план по вакцинации от коронавируса, заявляет замглавы КГГА Анна Старостенко.
«Киев – единственный регион, который выполняет плановые показатели по вакцинации против COVID-19 и показывает лучшие результаты по Украине по количеству привитых. С начала 5-го этапа вакцинации, стартовавшего 23 июля, прививаться могут все желающие, выбрав ближайший пункт или центр массовой вакцинации», – написала Старостенко в Facebook во вторник, 27 июля.
Так, только за минувшие сутки в столице сделали 24701 прививку. А за прошедшую неделю в городе вакцинировано 122 613 человек. Всего в Киеве сделано более 745 тысяч прививок. Две дозы вакцин получили более 245 тысяч киевлян.
Замглавы КГГА призвала жителей столицы прививаться от коронавируса, поскольку это единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни.
Также Старостенко поблагодарила медиков, которые «с начала прививочной кампании работают почти без выходных».
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К приросту полученных прививок привели увеличение количества прививочных бригад и организация записи на инъекцию.
Всего с начала эпидемии от осложнений коронавируса умерли 1109 киевлян. За минувшие сутки заражение выявлено у 1 213 человек.
По окончательным подсчетам теризбиркома, за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателей, пришедших на выборы 25 октября.