Кличко заявил, что Киев единственный выполняет план вакцинации

С начала процесса иммунизации в Киеве сделано более 745 тысяч прививок. Показатель в столице вдвое выше, чем по Украине.

Киев единственный среди регионов Украины выполняет план по вакцинации от коронавируса, заявляет замглавы КГГА Анна Старостенко.

«Киев – единственный регион, который выполняет плановые показатели по вакцинации против COVID-19 и показывает лучшие результаты по Украине по количеству привитых. С начала 5-го этапа вакцинации, стартовавшего 23 июля, прививаться могут все желающие, выбрав ближайший пункт или центр массовой вакцинации», – написала Старостенко в Facebook во вторник, 27 июля.

Так, только за минувшие сутки в столице сделали 24701 прививку. А за прошедшую неделю в городе вакцинировано 122 613 человек. Всего в Киеве сделано более 745 тысяч прививок. Две дозы вакцин получили более 245 тысяч киевлян.

Замглавы КГГА призвала жителей столицы прививаться от коронавируса, поскольку это единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни.

Также Старостенко поблагодарила медиков, которые «с начала прививочной кампании работают почти без выходных».

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