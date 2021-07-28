Зеленский призвал активизировать работу в ВСУ

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, подчеркнул президент Украины.

Решение президента Владимир Зеленского об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины является продолжением начатых кадровых изменений в Минобороны и в секторе безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

«Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что «следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных силах».

«Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать», – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Минобороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

«От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач – от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне», – добавил Зеленский.

В пресс-службе добавили, что президент также уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив вместо него Руслана Хомчака.

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