Россия имеет только ядерное оружие и нефть – Байден

Американский лидер назвал «реальную проблему Путина», которая по его словам, состоит в том, что страна не имеет ничего кроме нефтяных скважин и ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. Об этом он сказал, выступая во вторник, 27 июля, в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, передает ТАСС.

Байден заявил, что у его российского коллеги «есть реальная проблема».

«Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего», – сказал американский президент.

«Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – добавил он. Затем Байден тут же поправился: «Восьмая из самых больших в мире?»

«Он [Путин] знает, что действительно находится в неприятном положении», – сказал президент США, добавив, что это, на его взгляд, делает Путина еще более опасным.

Напомним, 16 июня состоялась встреча американского и российского лидеров, по итогам которой Байден и Путин дали отдельные пресс-конференции.

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