Зеленский провел новые назначения в ВСУ и ООС

После проведенных ротаций и замены командиров Зеленский ожидает «более системной работы», заявили в ОП.

Президент Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и Командующего Объединенных сил – с должностей уволены соответственно Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 28 июля.

Теперь Сергей Шаптала назначен начальником Генштаба ВСУ, Александр Павлюк – Командующим Объединенных сил.

Зеленский акцентирует внимание командиров всех уровней в ВСУ, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации украинской армии и стопроцентной подготовки военных к защите Украины в условиях современной войны.

«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», – сказал Зеленский.

По его словам, эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом», – подытожил президент.

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