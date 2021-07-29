В ОП озвучили ожидания от встречи Зеленский-Байден

Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов о партнерстве, в частности, в оборонной и космической сферах, заявили в ОП.

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июля, обсудил прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии.

Стороны также обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Украиной основных структурных маяков, которые были определены ней. В частности, речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей.

«Позиция Украины остается неизменной: отношения с МВФ очень важны для нас, и мы будем продолжать выполнять договоренности с международными партнерами», – заявил Зеленский.

Также собеседники обменялись мнениями относительно реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Отдельно обсуждались темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны договорились об активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

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