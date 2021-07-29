Стенка в гостиную: какую модель выбрать?

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Ни один дом не обходится без такой функциональной мебели, как стенка в гостиную. Она необходима для благоустройства комнаты и создания комфортной атмосферы. Такие гарнитуры различаются размером, стилем, материалом изготовления и прочими характеристиками. Но их объединяет предоставление возможности максимально рационально использовать пространство, вне зависимости от площади помещения.

Элементы стенки в гостиной

Такой комплект обычно состоит из следующих компонентов:

Шкаф. Он часто выполняется в минималистском стиле, поэтому он чаще встречается в малогабаритных или 1-комнатных квартирах, где для размещения вещей потребуется каждый шкаф. Тумба для установки техники. Она может быть стационарного или мобильного типа, оборудованная колесиками, открытого и закрытого типа. Комод. Несмотря на компактные размеры, обладает вместительностью, он нужен для хранения белья или одежды. Витрина. Вставки из стекла в дверцах – главная отличительная особенность данных изделий, также из стекла могут быть сделаны полки. Она предназначена для посуды, статуэток и прочего декора.

Также стенка в гостиной может включать в себя книжные полки, которые используются не только для книг, но и для того, чтобы поставить всевозможный декор в виде ваз, горшков с цветами и прочего.

Какие существуют типы стенок для гостиной

Среди современных конфигураций встречаются такие три варианта:

Линейные. Они располагаются вдоль одной стены, закрывая всю поверхность или ее часть, в этом случае для соблюдения симметрии ее устанавливают по центру. Угловые. Благодаря возможности сэкономить место такие мебельные стенки в гостиную пользуются спросом среди владельцев малогабаритных квартир. Они предоставляют много места для хранения, а расположение захватывает сразу две стены. Модульные. Они создавались для продуктивного использования площади и придания обстановке особого стиля. Состоят из отдельных модулей, которые компонуются в любом порядке. Двусторонние. Пригодятся в случае, если требуется разделить помещение на две зоны.

Также существуют П-образные модели, которые идеально подходят для просторных квартир. С их помощью обеспечивается качественное хранение вещей.

Какие материалы используются для создания стенок в гостиную

Сегодня мебельная продукция изготавливается из таких материалов:

Натуральная древесина. Это дорогие модели, которые известны массивностью и долговечностью, но высокая цена не каждому позволяет стать обладателем подобных изделий. МДФ. Это плита, изготовленная из древесной пыли, спрессованной в условиях вакуума, что обеспечивает высокую прочность. Она отличается экологичностью, поэтому может устанавливаться в помещениях, в которых часто находятся люди. ДСП. Благодаря использованию древесно-стружечных плит, каждый может недорого купить стенку в гостиную. Они состоят из древесной стружки, которая закрепляется при помощи формальдегидных смол. Материал известен небольшим весом, но при неправильной технологии изготовления происходит нарушение целостности ДСП.

Каждый вариант обладает своими преимуществами, поэтому выбирать необходимо в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

Чтобы заказать в Киеве стенку в гостиную по разумной стоимости, нужно посетить интернет-магазин MaxMebel. Заказы отправляются в любую точку Украины.