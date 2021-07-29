Партия Голос на съезде исключила семь нардепов
Партия Голос провела съезд, на котором решила исключить нардепов, отказавшихся в нем участвовать.
Партия Голос на съезде в четверг, 29 июля, приняла решение исключить семь народных депутатов, которые ранее объявили о выходе из нее и не участвовали в съезде. Об этом сообщила лидера партии Киры Рудик.
«В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии. Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции Голос из партии Голос. Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше», – сказала она.
Также на съезде утвердили изменения в статут партии.
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