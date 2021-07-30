Суд в Гааге обязал Россию выплатить еще 5 млрд долларов по делу ЮКОСа

Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компании Yukos Capital.

В пятницу, 23 июля, арбитраж признал, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала свершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, которую Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.

Yukos Capital утверждала, что выдала материнской компании займы на миллиарды долларов, которые та не смогла вернуть из-за банкротства и ликвидации по решению российских властей. В частности, в 2004 году основное добывающее предприятие ЮКОСа «Юганскнефтегаз» одолжило у Yukos Capital 11,2 млрд рублей. В том же году другая дочерняя фирма ЮКОСа «Самаранефтегаз» взяла в долг 2,4 млрд рублей.

В 2007 году российские суды признали соглашения неправомочными. По версии государства, выданные займы по сути принадлежали самому ЮКОСу, были фиктивными и использовались для неуплаты налогов и вывода денег.

Yukos Capital инициировала арбитражный суд против России еще в 2013 году и сначала требовала компенсацию в размере 13 млрд долларов.

Это одно из дел так называемой второй волны, отдельной от основного международного дела ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются почти 60 млрд долларов компенсации через нидерландские суды.

Конституционный суд России разрешил государству не выполнять решения в пользу ЮКОСа.

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