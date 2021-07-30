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03:04 30 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Молдова отозвала посла в России из-за секс-скандала

Посол Молдовы в России Владимир Головатюк отозван в Кишинев на неопределенный срок для консультаций.

По данным молдавских СМИ, Головатюк оказался в скандале сексуального характера. При этом в МИД Молдовы заявили, что воздержатся от комментариев до разъяснения всех обстоятельств.

Инцидент с участием посла и одной из сотрудниц дипмиссии в Москве произошел три недели назад. Женщина заявила, что посол под вымышленным предлогом пригласил ее в свою квартиру, где и предстал перед ней «обнаженным и сексуально возбужденным». Женщина, имя которой не называется, рассказала, что посол пытался ее обнять, но она сумела убежать.

Женщина также отметила, что получила психологическую травму и нуждается в помощи врача.

В свою очередь Головатюк пояснил изданию, что выехал в Кишинев, поскольку у него начался отпуск, а сообщение о своей причастности к секс-скандалу комментировать отказался.

Головатюк был назначен послом Молдовы в России 16 декабря 2020 года.

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Тэги: посол, секс-скандал, Республика Молдова
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