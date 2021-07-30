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13:00 30 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине продлят карантин

Действие карантина заканчивается в конце лета и он будет продлен. Власти готовятся к росту заболеваемости.

В Украине продлят действие карантина, который заканчивается в конце августа. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 1+1.

«По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен», – заявил Кузин, но сроков не назвал.

Он сообщил, что в некоторых областях ухудшается ситуация с заболеваемостью. Это, в частности, Кузин отметил, районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей.

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Тэги: карантин, вакцинация, covid-19, локдаун
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