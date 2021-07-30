В Украине продлят карантин
Действие карантина заканчивается в конце лета и он будет продлен. Власти готовятся к росту заболеваемости.
В Украине продлят действие карантина, который заканчивается в конце августа. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 1+1.
«По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен», – заявил Кузин, но сроков не назвал.
Он сообщил, что в некоторых областях ухудшается ситуация с заболеваемостью. Это, в частности, Кузин отметил, районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей.
Новости по теме
Новая волна заболеваемости коронавирусом начнется ближе к осени, считают в ВОЗ. Это связывают с распространением штамма Дельта.
Необходимость в жестком карантине будет ниже, если вакцинируют не менее 80% граждан старше 60 лет.
Осенью количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией может значительно вырасти из-за штамма Дельта.