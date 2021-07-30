Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Главой миссии Украины при НАТО стала бывший посол в Великобритании Наталья Галибаренко.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, назначил Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО», – говорится в указе.

Она с 2015 по 2020 годы занимала пост посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Также Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Василия Боднара послом Украины в Турции.

Боднар с ноября 2017 года занимает должность замминистра иностранных дел, а в 2013-2015 годах был советником посольства Украины в Турции, в 2015-2017 годах – генконсулом Украины в Стамбуле, представителем Украины при ОЧЭС.

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