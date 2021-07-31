МОЗ назвало долю украинцев с антителами к COVID-19

Данные для исследования собирали в течение пяти недель. Мобильные бригады по всем регионам проводили забор крови и опрашивали украинцев.

Антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в пятницу, 30 июля.

«По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%», – сказано в сообщении.

Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии, тогда как фактическое количество, вероятно, больше, потому что на результаты исследования влияют такие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам – это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или могут находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

Аспекты будут учтены во время углубленного анализа результатов исследования. Полный отчет исследовательская команда подготовит в сентябре 2021 года.

Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года – 54 мобильные бригады проводили забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19, поведении во время пандемии, соблюдении карантинных норм, социально-демографических факторах, которые могут повлиять на инфицирование. Всего ко сбору данных приобщились 154 интервьюера, 168 медработников, 87 работников и волонтеров Общества Красного Креста. Для анализа отобрали образцы крови у 6398 здоровых взрослых людей, выбранных случайным образом. Треть из них проживает в сельской местности, треть – в областных центрах, еще треть – в других городах и поселках городского типа.

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