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12:00 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Подробности взрыва на шахте: один человек погиб

В результате взрыва пострадали четверо работников шахтоуправления и шестеро подрядной организации, один человек умер.

В результате взрыва на шахте в Донецкой области в субботу, 31 июля, один из пострадавших умер в больнице, сообщает пресс-служба группы Метинвест.

«31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении Покровское на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность», – говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

«От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь», – сказано в сообщении.

Для расследования причин аварии создана комиссия.

В компании сообщают, что оказывают поддержку семьям пострадавших.

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Тэги: взрыв, Донецк, шахта, жертвы
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