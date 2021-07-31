В Госгеокадастре не видят ажиотажа на рынке земли

С открытием рынка земли в июле существенных изменений динамики сделок по продаже участков не наблюдается.

Первый месяц рынка земли показал, что ажиотажа продажи сельхозземель нет. Такой вывод сделал глава Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По его словам, анализ также говорит об отсутствии существенных изменений динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

Так, 1 июля с заявлениями предоставить доступ к сведениям Государственного земельного кадастра обратились 4288 нотариусов, которые подали 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано – 558.

«Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более чем ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них – более тысячи гектаров. С 1 июля 2021 года такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной», – отметил Мирошниченко.

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