Украина планирует не допустить сертификации СП-2

Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако можно сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод Северный поток-2 не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Радио Свобода 31 июля.

«Проиграна битва, но не проиграна война. И наша «война» против Северного потока-2 продолжается», – заявил Витренко.

По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако можно сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

«Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским Газпромом и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа», – рассказал глава Нафтогаза.

Он заявил, что министерство иностранных дел направило ноты Европейской комиссии с призывом учитывать «так называемый принцип солидарности».

«Если (а это фантасмагорический сценарий) оператор Северного потока-2 будет отделен от Газпрома,… то немецкий регулятор и Еврокомиссия должны обеспечить доступ третьих сторон ко всем газопроводам, идущим из России в Европу, в частности, из Украины», – пояснил Витренко.

Кандидат в канцлеры Германии от партии Ангелы Меркель Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае, если она с помощью газопровода Северный поток-2 будет давить на Украину.

Соглашение Германии и США относительно российского газопровода

21 июля США и Германия достигли соглашения по Северному потоку-2. В ней предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции в отношении участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа по территории Украины, который должен закончиться в конце 2024 года.

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