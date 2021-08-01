В реках Украины нашли остатки препаратов против от COVID

В Минэкологии заявили о большом количестве препаратов от коронавируса в пробах воды из украинских рек.

В главных реках Украины выявили остатки медицинских препаратов, использующихся при лечении COVID-19. Об этом заявил замглавы Минэкологии Михаил Хорев в эфире телеканала Дом в воскресенье, 1 августа.

Как сообщил замминистра, недавно в Украине провели первичный анализ (скрининг) трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения – Днепра, Днестра и Северского Донца.

«Проверяли воду на 3200 веществ – это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 тысячи веществ – это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть», – пояснил Хорев.

Было установлено, что в украинских водах отмечается очень большое количество цинка, а также пестициды, но не в очень большом количестве. Фиксируются и металлы, при этом в воде практически нет ртути. Также есть следы фармпрепаратов в воде.

«Ковидных» препаратов очень много. То, что входит именно в «ковидный» протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда. В Европе происходит то же самое… Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде – это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения… В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые», – добавил Хорев.

При этом, как отметил чиновник, очень большая проблема – наличие фосфатов, которые применяются при производстве моющих средств.

«Они, во-первых, плохо чистятся, и поэтому имеются постоянно в наших сточных водах из-за того, что очистные сооружения с ними не могут справиться. Есть два способа в мире, как борются с фосфатами: либо строить дорогостоящие очистные сооружения, или их запрещают в использовании моющих средств», – говорит замглавы Минэкологии.

В свою очередь Украина пошла другим путем – ввела ограничения на использование фосфатосодержащих средств, но они начнут действовать с 2023 года.

Тэги: экология, covid-19, реки украины