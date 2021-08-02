НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
10:00 02 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США не планируют вводить новый локдаун

В стране достаточный процент населения вакцинирован от коронавируса, чтобы не допустить коллапса, аналогичного зимнему, считают власти.

США не планируют объявлять новый локдаун, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-штаммом Дельта. Об этом заявил главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи в интервью ABC в воскресенье, 1 августа.

«Я не думаю, что мы увидим локдаун. Я думаю, что у нас достаточный процент людей (вакцинированных – ред.) в стране – недостаточно, чтобы подавить вспышку, – но я верю, что достаточно, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой», – сказал Фаучи.

По его мнению, «ситуация ухудшится», так как в стране есть 100 миллионов не вакцинированных. Фаучи говорит, что эти люди позволяют вирусу распространяться, что «в конечном итоге влияет на всех».

Отметим, что обеспокоенность по поводу коронавируса возросла на этой неделе, так как исследования показали, что вариант Дельта может распространяться и среди полностью вакцинированных людей.

Источник:
Тэги: США, карантин, covid-19, локдаун
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В Украине продлят карантин

Действие карантина заканчивается в конце лета и он будет продлен. Власти готовятся к росту заболеваемости.

Жесткий карантин в Великобритании затянется на несколько месяцев

В Великобритании считают, что из-за большей заразности нового обнаруженного штамма коронавируса требуется значительно больше осторожности, чем прежде.

Черногория вводит жесткий локдаун

Новые карантинные правила предусматривают комендантский час, жесткие ограничения работы магазинов и ресторанов и другие запреты.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com