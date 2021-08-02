Литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Беларуси

Литовские пограничники за 1 августа задержали рекордное количество нелегальных мигрантов из Беларуси – 216. Они прибывают большими группами.

С полуночи до 13 часов воскресенья задержали 216 человек, при этом предыдущее рекордное количество составило 171 человек за сутки.

Представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис заявил, что ранее нелегалы старались переходить границу ночью и в местах, где нет камер, теперь же они идут через все участки в любое время.

Напомним, что правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в районах, граничащих с Беларусью.

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