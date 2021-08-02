В Германии будут судить бывшего охранника концлагеря
Перед судом предстанет 100-летний охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен, где погибли около 20 тысяч человек.
Судебный процесс начнется в октябре.
Имя подсудимого и конкретные обвинения издание не уточняет. Известно, что мужчина служил охранником в концлагере с 1942 по 1945 год. Председатель суда Франк Штарк уточнил, что, учитывая возраст, он будет участвовать в заседаниях от двух до двух с половиной часов в день.
Как подчеркнул адвокат Томас Вальтер, который представит в суде интересы одного из соистцов, подобные процессы необходимы.
«Многие истцы в таком же возрасте, как и обвиняемый, и надеются на установление справедливости», – заявил он.
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