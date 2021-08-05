Главу Харьковского облсовета изгнали из Слуги народа

В Харьковском областном совете прошли внеочередные общие собрания депутатской фракции Слуга народа.

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян исключили из фракции Слуги народа в региональном собраниие. Об этом сказала депутат Харьковского облсовета из фракции «слуг» Юлия Ковалевская, сообщает УНН в среду, 4 августа.

Указано, что сегодня в 16:00 в Харьковском областном совете начались внеочередные общие собрания депутатской фракции Слуга народа.

«Исключили (Товмасяна из фракции – ред.) большинством. Он также сам написал заявление», – рассказала Ковалевская.

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