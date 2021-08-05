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11:00 05 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США не согласны с отказом на введение третьей вакцины

Джо Байден обещает отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода.

Власти США раскритиковали предложение ВОЗ о введении моратория на введение третьей вакцины от коронавируса и назвали такую позицию неправильной. Об этом  заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы определенно считаем, что этот мораторий неверный выбор», – заявила Псаки.

По ее словам, США имеют достаточно вакцин, чтобы сделать бустерную вакцину от коронавируса жителям страны.

Псаки также отметила, что при необходимости Соединенные Штаты предложат дополнительные дозы вакцин нуждающимся странам, не останавливая программу по ревакцинации в собственной стране.

Такое заявление Белый дом сделал в ответ на призыв главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса о необходимости введения моратория на ревакцинацию от COVID-19 в обеспеченных странах. Глава организации подчеркнул, что сейчас гораздо важнее вакцинировать двойной дозой хотя бы десятую часть населения планеты. Однако сделать это невозможно из-за «массовых закупок вакцины богатыми странами.

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Тэги: США, воз, вакцинация, covid-19
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