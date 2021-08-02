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16:30 05 Августа 2021 4 Комментарии
В Украине не планируют вводить новый локдаун
В Украине продлят общенациональный карантин, но вводить жесткие ограничение пока причин нет, говорит Кузин.
В Украине не планируют вводить локдаун в связи с распространением штамма коронавируса Дельта. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.
«Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун…А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве», – заявил он.
На данный момент в Украине официально подтверждено 147 случаев штамма Дельта, хотя на прошлой неделе было всего 17.
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Тэги: covid-19, локдаун, штамм дельта
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