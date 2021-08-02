В Украине не планируют вводить новый локдаун

В Украине продлят общенациональный карантин, но вводить жесткие ограничение пока причин нет, говорит Кузин.

В Украине не планируют вводить локдаун в связи с распространением штамма коронавируса Дельта. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио .

«Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун…А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве», – заявил он.

На данный момент в Украине официально подтверждено 147 случаев штамма Дельта, хотя на прошлой неделе было всего 17.