Украина не оставит жителей ОРДЛО

Украина не забывает о жителях оккупированных территорий, а президент Зеленский просит украинцев в ОРДЛО и Крыму праздновать День независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил жителей временно оккупированных территорий, что Украина о них не забывает. Глава государства уверен, что оккупация ОРДЛО является временной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Дом.

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», – сказал Зеленский.

Он также призвал украинских граждан, живущих в ОРДЛО, праздновать День независимости Украины, хотя и признал, что делать это сложно и опасно.

«Но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости – праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они», – сказал Зеленский.

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