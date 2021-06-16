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08:00 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Поставки по трубе Ямал-Европа упали в два раза

Поставки рухнули из-за пожара на заводе по подготовке конденсата к транспортировке под Новым Уренгоем.

Прокачка природного газа по российскому газопроводу Ямал – Европа упала более чем в два раза на фоне пожара на заводе Газпром переработки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по подготовке конденсата к транспортировке. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, в период с 18:00 до 19:00 по Киеву прокачка газа по Ямал – Европа упала до чуть более 1 млн кубометров в час. До этого момента в течение сегодняшнего дня прокачка держалась на уровне чуть более 2,1 млн кубометров в час.

Ранее в четверг произошел пожар на заводе по подготовке конденсата к транспортировке под Новым Уренгоем в ЯНАО. Он локализован, пострадавших нет. Работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт.

Завод принадлежит ООО Газпром переработка и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

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Тэги: Россия, газ, пожар, рф, ямал-Европа
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