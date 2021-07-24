Под Минском строят лагерь для политзаключенных

Он огражден тремя электрифицированными заборами, везде размещены камеры видеонаблюдения, а на окнах бараков установлены решетки, пишет CNN.

Этот комплекс зданий размещен на территории советского ракетного хранилища примерно в часе пути от Минска, возле поселка Новоколосово.

Оппозиционные активисты уже давно высказывали опасения, что режим Александра Лукашенко начнет строить специальные лагеря для задержанных по политическим мотивам, если обычные тюрьмы будут переполнены.

Старший советник одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихоновской, Франак Вячорка, в комментарии отснятых CNN материалов возможного будущего лагеря сказал, что идея построения такого места не удивляет, ведь вскоре в стране готовятся новые протесты – 9 августа будет годовщина объявления Лукашенко президентом.

CNN утверждает, что пока нет данных о том, что в этом лагере под Новоколосово уже есть заключенные. Представитель западной разведки сказал журналистам, что использование объекта в качестве лагеря для политзаключенных возможно, но прямых доказательств нет.

Местные жители однако в общении с журналистами назвали этот объект «лагерем». По их словам, объект охраняют военные, и они не дают жителям ходить рядом.

В Беларуси по неофициальным подсчетам сейчас более 400 политзаключенных.

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