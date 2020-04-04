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08:57 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Британии сотни кошек умерли от редкого заболевания

По меньшей мере 330 кошек в Великобритании умерли от редкой болезни, которая может быть связана с токсинами в кормах.

Называется эта болезнь панцитопенией, при ней количество красных кровяных телец, лейкоцитов и тромбоцитов быстро уменьшается и приводит к серьезным заболеваниям.

По состоянию на понедельник, 2 августа, было зарегистрировано по меньшей мере 528 случаев кошачьей панцитопении. При этом, уровень смертности среди зарегистрированных случаев составляет 63,5%, а фактическое количество случаев, скорее всего, намного выше.

Впервые ветеринарный колледж забил тревогу в связи с резким всплеском случаев тяжелой панцитопении у кошек в конце мая. Однако, и на сегодняшний день причина смертей официально не установлена.

Колледж совместно с Агентством по пищевым стандартам Великобритании расследует случаи смертей кошек и возможные причины.

Агентства изучают несколько брендов кормов для кошек, в том числе гипоаллергенные корма Sainsbury, Pets at Home’s Applaws и AVA. Предполагается, что вспышка панцитопении может быть связана с отозванными продуктами для кошек.

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Тэги: кошки
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